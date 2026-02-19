Cagliari Lazio, nessuna rete da corner per i biancocelesti in stagione: ecco il dato

Cagliari Lazio, la formazione di Maurizio Sarri non ha ancora segnato da corner in questa stagione. Ecco il dato

La marcia della Lazio verso la Sardegna si tinge di tinte scure, non solo per il valore dell’avversaria, ma per una statistica che sta diventando un vero e proprio caso internazionale. Sabato 21 febbraio, alle ore 20:45, la cornice dell’Unipol Domus ospiterà la sfida contro il Cagliari, valida per la 26ª giornata di Serie A. Tuttavia, l’attenzione è tutta rivolta a un deficit realizzativo che sta penalizzando pesantemente gli uomini di Maurizio Sarri.

Il dato Opta che condanna la Lazio: zero gol su corner

Secondo un’analisi statistica curata da Opta per Eurosport, la Lazio detiene attualmente un primato negativo senza precedenti: è l’unica compagine tra i cinque maggiori campionati europei della stagione 2025/26 a non aver ancora trovato la via della rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Un dato che evidenzia una preoccupante sterilità nelle situazioni di palla inattiva, solitamente marchio di fabbrica delle squadre più ciniche della massima serie.

Allarme Lazio: un digiuno che dura da quasi un anno

Il paradosso del gioco di Maurizio Sarri emerge con forza guardando al passato. L’ultima volta che i tifosi biancocelesti hanno esultato per un gol nato dalla bandierina nel torneo nazionale risale addirittura al 10 marzo 2025. In quell’occasione, durante il match contro l’Udinese, fu il difensore Alessio Romagnoli a gonfiare la rete. Da quel momento, il buio totale: quasi dodici mesi di digiuno che pesano come un macigno sulla produzione offensiva laziale.