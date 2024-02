Cagliari Lazio, Sarri chiama un nuovo giovane dalla Primavera per la sfida: ecco di chi si tratta

Cagliari – Lazio sarà una gara da ricordare per Luca Napolitano. Per la prima volta nella sua carriera, infatti, è stato chiamato in prima squadra per un match di Serie A da Sarri. Il giocatore è uno degli assi del reparto offensivo della Primavera di Sanderra: in 26 presenze stagionali ha messo a referto due gol e quattro assist tra Primavera 1, Coppa Primavera e Youth League.

Ora però lo aspetta il grande salto con Immobile e compagni, almeno per questo weekend. Insieme a lui ci sarà anche Sana Fernandes. La speranza più grande è ovviamente quella di un esordio all’Unipol Domus.