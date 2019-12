Cagliari Lazio, Luis Oliveira: «La squadra di Maran detterà il ritmo»

Ai microfoni di TMW Radio ha preso parola l’ex Cagliari Luis Oliveira, esprimendo il suo parere sulla sfida di stasera

Durante la trasmissione Maracanà, l’ex attaccante del rossoblù ha voluto dire la sua sulla partita che andrà in scena alla Sardegna Arena: «Il ritmo lo metterà il Cagliari, che è più fresco, visto che la Lazio ha giocato giovedì in Europa League. 4-3-2-1? Non è importante il modulo ma i giocatori che fanno la differenza. Ha dimostrato di essere una squadra forte, ha fatto un percorso importante battendo Napoli e Fiorentina. Quando ci sono i risultati, è più semplice giocare. Sarà una partita aperta e bella».

E poi sulla stagione della Lazio: «Deve essere l’alternativa a Juve e Inter, o saranno sempre le stesse che vincono e lottano per lo scudetto. Quest’anno non c’è più il Napoli, devono uscire anche altre squadre per ravvivare il campionato. E’ una squadra completa, quando arriva la palla lì davanti è sempre un pericolo».

