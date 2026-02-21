Connect with us

Cagliari Lazio LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match

Image Photo934508 e1770749212998
Db Torino 08/02/2026 - campionato di calcio Serie A / Juventus-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Ivan Provedel-Patric-Adam Marusic

Cagliari Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 26a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi!

Il Cagliari e la Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso la Unipol Domus sotto la direzione del signor XXX della sezione di XXX. La squadra allenata dal tecnico Fabio Pisacane affronta quella di Maurizio Sarri per la sfida valida per la 26a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!

CRONACA CAGLIARI LAZIO

Aggiornamenti dalle ore 20:45

TABELLINO CAGLIARI LAZIO

In attesa delle formazioni ufficiali

GOL:

AMMONIZIONI:

ESPULSIONI:

CAGLIARI (): . A disposizione: . Allenatore: Fabio Pisacane

LAZIO (): . A disposizione: . Allenatore: Maurizio Sarri

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: della sezione di

1° ASSISTENTE: della sezione di

2° ASSISTENTE: della sezione di

QUARTO UOMO: della sezione di

VAR: della sezione di

AVAR: della sezione di

