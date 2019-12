Cagliari Lazio, le probabili formazioni: Inzaghi sulla via della conferma dei titolarissimi

Cagliari Lazio, ecco ile probabili formazioni che metteranno in campo Inzaghi e Maran per la gara di lunedì sera alla Sardegna Arena

Dopo la delusione per l’uscita dall’Europa League, la Lazio di Simone Inzaghi deve rimboccarsi le maniche e continuare la cavalcata in campionato. Lunedì sera infatti ci sarà la sfida alla Sardegna Arena nella quale i laziali incontreranno il Cagliari di Rolando Maran. Il tecnico sardo infatti dovrà fare a meno di Ceppitelli, Birsa, Cragno e Pavoletti tutti infortunati. In forse c’è anche la presenza di Castro e da decidere il ballottaggio fra Cacciatore e Faragò. Il mister biancoceleste invece dovrà fare a meno di Marusic, Lukaku e Patric. Dopo la prestazione da sogno contro la Juventus di sabato scorso, si rivedranno sul campo tutti i titolari. Da tenere a bada i cartellini: Acerbi, Lulic, Leiva e Parolo sono diffidati e in caso di giallo salteranno la Supercoppa Italiana del 22 dicembre. Ecco di seguito le probabili formazioni del Monday Night del 16 dicembre, valido per la sedicesima giornata di Serie A:

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Rolando Maran

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi

