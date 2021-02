Buon compleanno Carolina Morace! Il messaggio della Lazio – FOTO

La neo allenatrice della Lazio Women compie 57. Gli auguri social della Lazio e della nazionale femminile

Giornata di festa in casa Lazio, la nuova allenatrice della squadra femminile Carolina Morace compie 57. Un motivo in più per festeggiare per la ex calciatrice biancoceleste, nome di spessore nel calcio femminile a livello di club e nazionale. Nel giorno del suo compleanno arrivano gli auguri della Lazio e della nazionale femminile via Twitter.

🥳🎈 Tanti auguri di buon compleanno a @CarolinaMorace! L'allenatrice della Lazio Women spegne oggi 5️⃣7️⃣ candeline 🎂 pic.twitter.com/Kp718SUGh8 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 5, 2021