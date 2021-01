Bundesliga, Schalke 04 da horror: il fanalino di coda non vince da 30 partite

Schalke 04 da horror: il fanalino di Bundesliga non vince da 30 partite

Ha del clamoroso la striscia negativa fatta registrare nel weekend di Bundesliga dallo Schalke 04. Il club di Gelsenkirchen chiuse dodicesimo a +8 sulla terzultima Werder Brema (salvatasi solo nello spareggio di fine stagione) nel corso dell’ultima stagione, dopo un inizio shock. Nell’annata in corso le cose non sono migliorate, per usare un eufemismo. Lo Schalke è il fanalino di coda del campionato tedesco: 4 punti in 14 giornate, la squadra della Westfalia ha raggiunto il non meritorio record di 30 partite consecutive in Bundes senza vittorie, che apparteneva alla Tasmania Berlin (oggi in quinta divisione tedesca) targata 1965/66. La sconfitta di ieri contro l’Hertha Berlino conferma un trend clamorosamente negativo, se si considera che l’ultima vittoria della compagine oggi allenata da Christian Gross risale al 17 gennaio 2019.