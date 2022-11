Budoni: «Luis Alberto? Lotito difficilmente otterrà la cifra richiesta»

Budoni analizza la situazione di Luis Alberto alla Lazio soffermandosi sul suo possibile addio alla maglia biancoceleste

In una prima parte di stagione praticamente perfetta della Lazio, visto anche il quarto posto, l’unico nodo da sciogliere è Luis Alberto. Ai microfoni di Tuttomercatoweb Budoni, commenta la situazione del giocatore brasiliano, e sulla sua possibile cessione.

LUIS ALBERTO – «Luis Alberto già sapeva che sarebbe cambiato il modulo di gioco e la gestione della squadra. Luis Alberto si è un po’ approfittato della benevolenza di Inzaghi in passato e nn è avvenuto con Sarri.»

«Oltre a un problema tecnico è un problema a livello di comportamento. Le sue qualità sono indiscutibili, a questo punto ci vuole la disponibilità del giocatore nel capire se può rimanere in questo gruppo.»

«Sarri gli ha dato delle possibilità, ma in questo gruppo deve correre e uno come Ilic, che ha un tasso tecnico inferiore, forse Sarri ci guadagna a livello fisico. Io credo però che la cifra che chiede per lui Lotito nessuno in giro è disposto a sborsarla»