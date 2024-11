Bucchi suggerisce: «Se fossi nella Lazio dal Napoli prenderei questo giocatore subito»

Bucchi, l’ex calciatore si esprime sulla Lazio e rilascia alcune considerazioni parlando di un giocatore del Napoli che può far caso ai biancocelesti

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato Cristian Bucchi, il quale si esprime su Raspadori che non gode di grande minutaggio al Napoli, e vista la situazione lo consiglia alla Lazio decretandolo come elemento perfetto per rinforzare il reparto offensivo dei biancocelesti

PAROLE – La richiesta di Raspadori è legittima, quando è passato dal Sassuolo al Napoli ha fatto un bel salto di qualità, adesso ci sta che chieda di giocare. Giacomo è un giocatore rapido e veloce, ha l’attacco di profondità, ora deve legittimare la titolarità e a Napoli non avrà questa possibilità. Sta vivendo un momento molto delicato, credo che per il bene del Napoli e del ragazzo sia arrivato il momento di trovare una collocazione diversa, fossi nel Milan o nella Lazio lo prenderei subito. All’Atalanta non lo vedrei bene, c’è troppa concorrenza, deve andare in una squadra dove ci sono due attaccanti e lui è il terzo