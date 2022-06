Bruno Giordano – ex attaccante della Lazio – ha detto la sua sul futuro di Mertens: le parole per La Gazzetta Sportiva

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha analizzato il futuro di Mertens in un’intervista per La Gazzetta Sportiva. L’ex giocatore crede che rimanere a Napoli sarebbe la scelta migliore, perchè «Lì darebbe sempre il meglio».

L’idea di rivederlo a servizio di Sarri e in coppia con Immobile, però, lo incuriosisce non poco: «Ha una tecnica eccezionale e a 35 anni mi sembra integro fisicamente e soprattutto mentalmente è sempre sul pezzo. Anche quando non è titolare spesso fa cose importanti per la sua squadra».