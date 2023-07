Giordano ricorda D'Amico: «Intesa straordinaria, non era superficiale. Sabato...»

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha voluto ricordare Vincenzo D’Amico, scomparso domenica all’età di 68 anni

Intervistato da Il Messaggero, Bruno Giordano, ex Lazio, ha ricordato così Vincenzo D’Amico:

Per dieci anni abbiamo giocato me lo sono goduto, giocando insieme a lui tantissime partite. Ci deliziava. Era abituato ad andare sul fondo e dentro l’area, con quel modo di fintare e di ritardare il cross. All’inizio gli dissi ‘Non capisco quando metti il pallone’. Poi ho cominciato a comprendere quando era il momento in cui stava per dare l’assist e lui capì i miei movimenti. Nacque un’intesa meravigliosa. Aveva la battuta pronta. Giusto, ma sempre con intelligenza. Non era un superficiale. Non vorrei fosse ricordato come Peter Pan e basta. Aveva due palle così. Ero lì e l’ho toccato con mano. Sabato gli ho parlato per l’ultima volta, ma non recepiva. Gli dicevo “apri gli occhi, ti voglio bene”. Sapevamo che non stava bene. Quando è venuto a mancare Pino, erano finite le cene che facevamo tutti insieme, ma non abbiamo mai smesso di cercarci e di sentirci al telefono