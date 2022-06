Breda: «Sarri ha fatto bene, nonostante la stagione di transizione»

L’allenatore Roberto Breda ha analizzato l’ultima stagione della Lazio parlando anche del mercato biancoceleste

L’allenatore Roberto Breda, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato dell’ultima stagione della Lazio analizzando anche il calciomercato del club biancoceleste.

CAMPIONATO – «Le prime otto non hanno cambiato tecnico e questo può essere un fattore importante per dare continuità al lavoro. Nel primo infatti si lavora per porre le basi e nel secondo si mettono i tasselli definitivi. Sarri è un esempio in tal senso. Ha fatto comunque bene, nonostante la Lazio abbia vissuto una stagione di transizione. È normale però aspettarsi di più nella prossima annata».

CARNESECCHI – «Era uno dei portieri migliori in Serie B. Credo che sia una mossa importante andare a puntare su un giovane che ha tanti anni di carriera davanti. Anche con i piedi è bravo e può entrare nei meccanismi della squadra».

MARCOS ANTONIO – «Quest’anno alla Lazio è mancato il regista come lo predilige Sarri. Marcos Antonio ha le qualità e capacità per fare questo genere di lavoro e per svolgere i compiti che chiede il tecnico, il quale basa molto il suo lavoro sul playmaker».

MILINKOVIC – «È il prototipo del calciatore moderno sia fisicamente che qualitativamente. Il 4-3-3 esalta le sue caratteristiche. Mi aspetto che non sia l’unico ad avere una crescita esponenziale nel secondo anno di Sarri. Mi auspico un miglioramento collettivo, così come successe a Napoli in modo tale che la Lazio torni ad essere protagonista come merita».