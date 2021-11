Breda: «Sarri tra più importanti d'Europa. La Salernitana ha rabbia...»

L’ex centrocampista della Salernitana, Roberto Breda, ha analizzato la sfida di domani contro la Lazio. Ecco le sue parole

Roberto Breda – ex centrocampista della Salernitana (240 presenze e 10 gol in granata) – ha commentato la gara di domani contro la Lazio. Ecco le sue parole per il match program della vigilia:

MATCH DI DOMANI – «Ogni gara non è mai scontata. Sicuramente i valori in campo sono diversi, ma la Salernitana è una squadra viva ed ha rabbia. Dipenderà molto dalla prima parte della gara, se dovesse rimanere bloccata, si potrebbero liberare degli spazi interessanti per le ripartenze ospiti. Rimane però il fatto che i valori della Lazio sono molto importanti e la squadra biancoceleste non può permettersi battute d’arresto in campionato. Bisognerà anche vedere come arriverà la squadra dopo la partita di Coppa a Marsiglia».

CAMMINO DELLE DUE SQUADRE – «Me lo aspettavo? Un po’ sì. La Salernitano ha completato il mercato in ritardo e non ha potuto avere il tempo per dare un’adeguata condizione fisica ai nuovi arrivati. La Lazio di Sarri nasce invece quest’anno, con un cambio tattico epocale. Sia dal punto di vista dei concetti che della copertura degli spazi. ln entrambi i casi è normale che serva del tempo e che i risultati siano altalenanti».

SARRI – «Va detto che ogni anno fa storia a sé e che, al di là dei mister, molto dipende dagli organici delle squadre. Il tempo però ha dimostrato che Sarri è uno degli allenatori più importanti del panorama europeo e che le ultime esperienze fatte, tra Napoli, Chelsea e Juventus, hanno dato ancora più forza al’ suo lavoro».