Brasile, terrore in volo per il Palmeiras: l’aereo ha rischiato di precipitare

L’aereo che stava trasportando il Palmeiras da Fortaleza a Mendoza ha avuto problemi di atterraggio: il pilota ha deciso di rialzarlo in volo

Il Brasile ha rischiato di vivere un’altra tragedia dopo quella che colpì la squadra della Chapecoense nel 2016. L’aereo che stava trasportando il Palmeiras da Fortaleza a Mendoza per il match di Libertadores contro il Godoy Cruz, scrive repubblica.it, ha rischiato di precipitare. Il velivolo ha avuto per due volte problemi in fase di atterraggio, al punto che il pilota ha dovuto interrompere la manovra e risalire in alta quota. Momenti di terrore per calciatori, staff medico e societario del club. Secondo quanto riferito da fonti del club, più di un componente del gruppo si sarebbe sentito male. Alla fine l’aereo è atterrato senza problemi sulla pista di Rosario.