Il difensore dei tedeschi suona la carica in vista della sfida con la Lazio.

«Vittoria in trasferta difficile, ma importante. Ora testa al ritorno in Champions League martedì». Così Emre Can, difensore del Borussia Dortmund, prossima avversaria della Lazio, celebra su Instagram la vittoria in Bundesliga di ieri contro l’Hoffenheim. L’ex Juventus, squalificato in Europa, non sarà in campo all’Olimpico, ma prova attraverso i social a motivare i suoi compagni di squadra.