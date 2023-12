Bonucci-Roma, salta tutto: l’incredibile retroscena dopo l’accordo

Salta clamorosamente l’accordo tra la Roma e Leonardo Bonucci, ecco la spiegazione del dietrofront nella trattativa

Ha a dir poco dell’incredibile quello che starebbe succedendo nella sponda giallorossa del Tevere. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sarebbe ufficialmente saltato il trasferimento di Leonardo Bonucci alla Roma. I Friedkin avrebbero deciso di non formalizzare il consenso trovato tra Tiago Pinto e Alessandro Lucci (procuratore del calciatore).

Il motivo? Non tanto la rivalità dell’ex calciatore della Juventus (numerosi tifosi si erano espressi in maniera contraria all’investimento). Quanto la mancata volontà di investire su un calciatore prossimo a compiere 37 anni. Insomma, salvo clamorosi colpi di scena la Lazio non affronterà Bonucci nel prossimo derby.