Bonanni: «Sarri? Credo che pensi al derby. Si è percepito nelle sue parole e dispiace. Vi spiego perché». Le parole dell’ex giocatore

Massimo Bonanni, intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha parlato dell’attuale momento della Lazio, soffermandosi anche sul tecnico Maurizio Sarri. Le sue parole.

PAROLE– «Credo che pensi proprio al derby. Si è percepito nelle sue parole e dispiace. Ha sempre detto che la Champions è qualcosa in più, non ha mai gradito l’Europa ed è un limite per un tecnico come lui. Non è un allenatore da squadre pronte per il doppio appuntamento».