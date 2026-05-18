Bonanni: «La situazione è molto difficile! La squadra va rifondata»

Massimo Bonanni ha commentato l’attualità in casa Lazio in seguito al Derby perso ieri mattina all’Olimpico. Le sue osservazioni

Il ko nel Derby continua a pesare sull’ambiente Lazio e alimenta nuove riflessioni sul finale di stagione biancoceleste. In seguito alla sconfitta contro la Roma, Massimo Bonanni è intervenuto su TMW per analizzare il momento della squadra di Maurizio Sarri, tecnico dei capitolini. Al centro del suo ragionamento non c’è soltanto la prestazione nella stracittadina, ma anche il bilancio complessivo dell’annata e le parole dell’allenatore sul proprio futuro. Le sue osservazioni:

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«Questa è certamente una squadra che ha bisogno di essere ricostruita, o quantomeno rinforzata con 6-7 innesti di livello, capaci di aprire un nuovo percorso importante. Che in panchina ci sia Sarri, Palladino o un altro allenatore, la Lazio dovrà intervenire in modo deciso. La situazione è davvero complicata e, guardando avanti, non vedo un futuro così positivo».