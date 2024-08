Bonanni: «Alla Lazio dal mercato manca QUESTO. Ci vuole TEMPO, c’è un’idea di gioco DIVERSA»

Massimo Bonanni, ex centrocampista, ha analizzato la situazione attuale della Lazio: ecco cosa ha detto sui biancocelesti

A Tmw Radio, Massimo Bonanni ha parlato così dell’attuale situazione della Lazio.

LE PAROLE – «Cosa manca alla Lazio dal mercato? Sono convinto che l’allenatore voglia dei giocatori fisici, bravi nell’uno contro uno e che facciano un certo tipo di calcio, una squadra diversa rispetto alla precedente che aveva molto palleggiatori e un ritmo molto basso. Questa squadra deve alzarlo. Il gioco che vuole fare Baroni è fisico, Guendouzi secondo me giocherà sempre. Folorunsho lo conosce bene, probabilmente lo vuole lo stesso allenatore, converrebbe anche per motivi di lista. Credo che lui sia il ragazzo identificato per migliorare il centrocampo, a meno che non stiano facendo sotto traccia altri pensieri, ma non mi aspetto tante cose. In uscita? Bisognerebbe vedere cosa ha in mente l’allenatore, questo è un gruppo che può far bene, per Baroni è una nuova situazione, non si è mai confrontato con realtà che hanno un triplo impegno e ha bisogno di una squadra lunga. La Lazio credo che sia una buona squadra, è l’idea di gioco che è diversa. Si è passati da una mentalità all’altra e ci vuole tempo. E’ una Lazio nuova, ringiovanita, che riparte da concetti nuovi e speriamo che presto li faccia suoi».