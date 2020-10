Bologna, Mihajlovic e una frecciata a Mandzukic e…al governo!

Conferenza di vigilia per il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic in vista della sfida al Cagliari.

Sinisa Mihajlovic ha parlato della sfida del suo Bologna contro il Cagliari, che andrà in scena nella giornata di domani. Il tecnico ha risposto alla domanda relativa alle indiscrezioni che vorrebbero il club felsineo sulle tracce di Mario Mandzukic dopo l’infortunio patito da Santander.

«Sul mercato non c’è nessuno che io vedo adatto al Bologna. Non mi piace prendere un giocatore tanto per prenderlo… nemmeno Mandzukic. Ricordiamoci che uno svincolato deve tornare in forma e non è detto che sia pronto subito. Dobbiamo essere lucidi, non prendiamo esempio dai nostri governi che fanno le cose senza pensare».