Bologna, Mihajlovic: «A Roma 11 contro 11 non avremmo perso»

Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Hellas Verona. Le sue dichiarazioni

Nel pre partita di Bologna-Hellas Verona, Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport tornando sulla sconfitta contro la Lazio.

PAROLE – «Spero che riusciremo a gestire meglio la parte emotiva. Sappiamo cosa dobbiamo fare e dobbiamo cercare di non falli disfunzionali al nostro gioco, a Roma abbiamo preso troppi gialli evitabili e questo ci è costato riaprire la partita perché in 11 contro 11 non avremmo perso. Loro sono una squadra fisica, pericolosa sulle palle inattive ma giochiamo in cada, davanti al nostro pubblico, e se facciamo quello che ci hanno chiesto i tifosi, ossia sputare sangue per 37 partite, il minimo che possiamo fare, con la nostra qualità, possiamo divertirci».