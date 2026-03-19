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Bologna Lazio, chance domenica per Przyborek? Le novità sorprendono

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3 giorni ago

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Przyborek Lazio presentazione
Foto sito Lazio

Bologna Lazio, il match del weekend si accosta! Presunta chance per il giovane Adrian Przyborek al Dall’Ara. Le news

BolognaLazio, in programma domenica 22 alle ore 15 per il 30° turno di Serie A, obbliga Maurizio Sarri a trovare nuove soluzioni dopo lo stop di Mattia Zaccagni. Il dubbio principale riguarda proprio la fascia offensiva, dove il tecnico biancoceleste sta valutando diverse alternative.

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Bologna Lazio, Pedro e Noslin in vantaggio. Novità su Przyborek

Secondo La Repubblica, la soluzione più probabile è una staffetta tra Pedro e Noslin. Lo spagnolo offre esperienza e qualità nella gestione del pallone, mentre l’olandese può garantire più brillantezza e profondità nel corso della gara. Ma c’è anche una possibile novità: in allenamento viene provato spesso Adrian Przyborek, giovane polacco arrivato a gennaio e finora mai utilizzato. Nel periodo senza Zaccagni, anche il classe 2007 potrebbe trovare spazio e rappresentare una sorpresa utile per la trasferta del Dall’Ara!

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