Bologna Lazio, i precedenti tra le due compagini! Ecco cosa emerge

Bologna Lazio, come si presentano i precedenti tra le due sfidanti? Ecco il quadro della situazione nel dettaglio: il punto

La sfida tra Bologna e Lazio del 22 aprile, valida per il 30° turno di Serie A, presenta un bilancio tutt’altro che favorevole per i biancocelesti. In 71 partite di campionato giocate a Bologna, infatti, la Lazio ha vinto solo 15 volte, con l’ultima vittoria risalente al 0-2 del dicembre 2018. A questo si aggiungono 19 pareggi e ben 37 sconfitte, con l’ultima pesante debacle per 5-0 arrivata nel marzo 2025.

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Bologna Lazio, un bilancio negativo per i biancocelesti

Negli scontri diretti, la Lazio ha realizzato 67 gol contro i 121 segnati dal Bologna. Complessivamente, sono 165 le sfide tra le due squadre in Serie A, con 57 vittorie per i biancocelesti, 48 pareggi e 60 vittorie per i rossoblù. Nonostante le difficoltà storiche in terra emiliana, l’ultimo successo della Lazio a Bologna risale al 3-0 del novembre 2024, mentre il Bologna ha conquistato una netta vittoria per 5-0 nel marzo 2025.

Bologna Lazio, la storia dei gol e dei capocannonieri

Il capocannoniere di sempre in questa sfida è Angelo Schiavio, con 12 gol, mentre la Lazio ha segnato un totale di 219 gol contro i 229 del Bologna. I precedenti più spettacolari sono il 2-4 della Lazio nel 1952 e il 7-2 del Bologna nel 1951. I numeri storici parlano chiaro: la Lazio non ha mai avuto vita facile a Bologna, ma la speranza è che la squadra di Sarri possa invertire la rotta e trovare una vittoria importante.