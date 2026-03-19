Bologna Lazio, Sarri pensa a Pedro come sostituto di Zaccagni! Cosa filtra

Bologna Lazio, l’infortunio di Mattia Zaccagni cambia le carte in tavola! Mau pensa a Pedro come sostituto: le ultime novità

L’assenza di Mattia Zaccagni obbliga Maurizio Sarri a ridisegnare la Lazio in vista della trasferta del Dall’Ara. La sfida tra Bologna e Lazio, in programma domenica 22 alle ore 15 per il 30° turno di Serie A, si avvicina e uno dei dubbi principali riguarda proprio la corsia offensiva sinistra. Lo stop del capitano biancoceleste cambia infatti gli equilibri offensivi e costringe il tecnico a valutare con attenzione la soluzione più adatta per una partita delicata, contro un avversario organizzato e sempre difficile da affrontare in casa.

Come riportato da La Repubblica, il favorito per partire dal primo minuto sembra essere Pedro, giocatore spagnolo di grande esperienza che in questa stagione è già stato scelto diverse volte da Sarri proprio per sostituire Zaccagni. Una soluzione che garantisce qualità, letture intelligenti e un bagaglio tecnico prezioso in gare di questo tipo.

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Bologna Lazio, Pedro resta il favorito per la fascia sinistra

Pedro è stato schierato dall’inizio in ben cinque occasioni al posto di Zaccagni: contro Torino, Cremonese, Genoa, Juve e proprio Bologna. Un dato che conferma quanto il tecnico biancoceleste si fidi del 38enne spagnolo nei momenti in cui serve esperienza e capacità di leggere la partita.

La candidatura del classe ’87 appare quindi forte anche per la gara di domenica. La sua gestione del possesso, la capacità di muoversi tra le linee e l’abitudine a gare di spessore potrebbero rappresentare un valore aggiunto per una Lazio chiamata a reagire senza uno dei suoi uomini più incisivi.

Bologna Lazio, Noslin e Cancellieri le alternative di Sarri

Le alternative, però, non mancano. Sempre secondo il quotidiano, a Verona Sarri aveva puntato su Cancellieri, mentre contro l’Atalanta era toccato a Noslin. Due profili diversi, con caratteristiche che potrebbero offrire soluzioni differenti a gara in corso.

In particolare, l’olandese sembra essere il principale concorrente di Pedro per una maglia dal primo minuto. Più strappi, più profondità e maggiore imprevedibilità nell’uno contro uno: caratteristiche che possono tornare utili contro una squadra aggressiva come quella rossoblù.

Bologna Lazio, possibile staffetta già vista in Coppa Italia

L’ipotesi più concreta resta quella di una staffetta tra Pedro e Noslin, una soluzione già vista al Dall’Ara in Coppa Italia. Sarri potrebbe così affidarsi all’esperienza iniziale dello spagnolo, per poi inserire nella ripresa energie fresche e maggiore velocità!