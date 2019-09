Bologna, dopo Brescia giocatori e staff sono andati da Mihajlovic

Bologna, tutta la squadra ieri sera è andata a festeggiare la vittoria contro il Brescia in ospedale da Mihajlovic

Protagonista di questa terza giornata di Serie A, che si concluderà stasera con il posticipo tra Torino e Lecce, è stato senza dubbio il Bologna che ha superato in rimonta il Brescia per 3-4. Non era presente in panchina Sinisa Mihajlovic, ancora in ospedale per curarsi dalla malattia (QUI i dettagli), l’allenatore ha seguito la partita dal televisore e durante l’intervallo ha telefonato al suo staff e si è messo in contatto con i giocatori. Decisivo il suo intervento visto che nel secondo tempo le reti di Palacio e Orsolini hanno regalato i tre punti alla squadra rossoblu.

Dopo il rientro in città, tutta la squadra è andata a festeggiare la grande vittoria sotto l’ospedale Sant’Orsola: Mihajlovic, che si è affacciato alla finestra per salutare tutti, è stato acclamato a gran voce con cori che lo inneggiavano.