Bologna, Di Vaio: «Mihajlovic? Felici sia tornato, è un esempio per tutti»

Marco Di Vaio, ds del Bologna, ha parlato a Italia 1 pochi minuti prima del match di Coppa Italia contro il Cosenza. Queste le sue dichiarazioni su Mihajlovic.

MIHAJLOVIC – «Ci mette grande forza come ha sempre dimostrato in questi anni di malattia, è un esempio per tutti. Stasera ci piacerebbe vincere perché ci dà una grande forza la sua presenza ogni volta che mette piede in campo. Siamo felici che sia tornato».