Bologna, De Silvestri lavora a parte, c’è ottimismo per la Lazio

Il difensore 32enne rossoblù potrebbe tornare a disposizione per la sfida di sabato con i biancocelesti.

Oggi il Bologna riprenderà ad allenarsi in vista della partita di sabato all`Olimpico contro la Lazio. Non sarà in gruppo Lorenzo De Silvestri, che lavorerà a parte anche se i rossoblù tirano un sospiro di sollievo perché l’infortunio rimediato contro il Sassuolo non è grave. Solo una forte botta al ginocchio sinistro, che costringerà il difensore a un paio di giorni di lavoro differenziato anche se c’è ottimismo per la gara di sabato. Così si legge nell’edizione Bologna-Modena odierna de La Gazzetta dello Sport.