Pellegrini: «Oggi abbiamo preso una bastonata, sono arrabbiato»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match di Conference League perso contro il Bodo/Glimt. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

«Oggi abbiamo preso una bastonata, dobbiamo trarne insiegnamento per far si che dopo questa brutta figura stasera che ci rimanga qualcosa, per essere più forti più presenti e che questi risultati altenanati non ri ripetano pù durante la stagione, non sono preoccupato in questo momento mi sento solo molto arrabbiato non dispiaciuto. Da domani c’è da lavorare forte perchè ci sono partite da giocare e vincere»