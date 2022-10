Biraghi: «Risultato eccessivo, facciamoci un esame di coscienza»

Cristiano Biraghi ha parlato nel post partita di Fiorentina-Lazio: le dichiarazioni del capitano viola

SCONFITTA – «Trovare i perché adesso è difficile, siamo molto amareggiati per questa brutta sconfitta, soprattutto per come è andata. E’ un risultato eccessivo ma la colpa è la nostra, ora mi viene anche difficile trovare le parole giuste da usare. Ripeto, ora mi viene difficile commentare e non mi sembra giusto verso i tifosi dire che abbiamo fatto una bella partita. Proviamo a ripartire dalle prestazioni, dal gioco, da quello che creiamo. Da questo punto di vista abbiamo un allenatore che ci fa fare un bel gioco e ci fa divertire, il resto deve venire da noi. Io mi metto in prima linea, forse devo spronare maggiormente i miei compagni e ognuno deve dare qualcosa di più».

COMMENTO – «C’è poco da commentare, dobbiamo solo abbassare la testa e prendere le critiche per poi ripartire pensando a giovedì. Il risultato può essere bugiardo, ma così è stato. Dobbiamo lavorare ed essere più concreti sia davanti che dietro: non dovevamo prendere due gol così nel primo tempo. Abbiamo provato fino alla fine, ma ognuno di noi si deve fare un esame di coscienza. Il problema siamo noi, ognuno di noi non mette a disposizione quello che potrebbe dare alla squadra. Abbiamo un allenatore che ci fa giocare bene e la società che ci mette tutto a disposizione: noi, io per primo, ci assumiamo le nostre responsabilità».