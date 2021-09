Biglietti Milan Lazio, importanti novità per la trasferta di San Siro

La Lazio si avvicina a grandi passi alla sfida contro il Milan, la società ha comunicato importanti novità sui tagliandi

Cresce l’attesa per la trasferta di San Siro. Il primo big match per la Lazio targata Sarri è contro il Milan. I tifosi, ormai tornati a colorare gli spalti, non lasceranno sola la squadra neppure stavolta ed è già partita la caccia per i biglietti.

A tal proposito, la società biancoceleste, ha comunicato importanti novità sul suo sito ufficiale:

«La S.S. Lazio comunica che è stato tolto l’obbligo della Tessera del Tifoso (Millenovecento Fidelity Card) per la trasferta a Milano di domenica 12 settembre.