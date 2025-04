Condividi via email

Biglietti Lazio Women Napoli, al via la vendita dei tagliandi. Tutti i dettagli in vista della sfida

Di seguito il comunicato del club.

COMUNICATO– La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A eBay Lazio Women-Napoli, in programma venerdi 18 aprile alle ore 19:30 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.

Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità:

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO