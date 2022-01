Biglietti Lazio Empoli, il dato sui tagliandi venduti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Domani la Lazio tornerà a giocare all’Olimpico contro l’Empoli nella prima gara del 2022: ecco il dato sui biglietti venduti

Per la prima gara dell’anno della Lazio, quella di domani alle 14:30 contro l’Empoli, servirà inevitabilmente la spinta dei tifosi per continuare l’ottimo trend iniziato con le due vittorie di fine anno contro Genoa e Venezia.

Come riporta Il Messaggero oggi in edicola, considerate le note restrizioni Covid, con gli stadi che sono tornati al 50% della capienza, sono poco meno di 17 mila, al momento, i tifosi che domani saranno presenti sugli spalti. I biglietti saranno in vendita fino a domani mattina.