Calciomercato Lazio, investimento in attacco per l’estate: tutti i profili nel mirino di Lotito e Fabiani. Le ultime

Secondo quanto riporta ‘Il Tempo’, la Lazio potrebbe fare un investimento in attacco quest’estate: Boulaye Dia (Salernitana) e Giovanni Simeone (Napoli) sono i profili maggiormente attenzionati, anche se sono stati proposti anche diversi calciatori che non giocano in Italia come Ioannidis del Panathinaikos e Beier dell’Hoffenheim.

Ibrahima Sissoko in scadenza di contratto con lo Strasburgo è opportunità che alletta e non poco il Ds Angelo Fabiani e il suo staff. Sempre per il centrocampo, viene monitorata la situazione di Cesare Casadei: mezzala del Chelsea attualmente in prestito al Leicester, è un classe 2005 cresciuto nell’Inter nel giro della Nazionale Under 21.