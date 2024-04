Lazio, a breve un vertice tra Fabiani e Tudor: in ballo c’è il budget Champions e due nomi per il mercato. I dettagli

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Tudor vorrebbe aggiungere

giocatori «di fisicità e gamba» alla rosa della sua Lazio, con il Ds Fabiani faranno

un punto della situazione fra tre-quattro partite. Le prossime contro Verona,

Monza ed Empoli indirizzeranno il finale di stagione e il traguardo. Vale sempre lo stesso discorso, il budget Champions è diverso dal budget di ogni altra Europa.

Sono tante le varianti da valutare. Innanzitutto i rendimenti della stagione in corso, ha comunque prodotto un quarto di Champions, una semifinale di Coppa Italia e in campionato è tutto da vedere. Per il mercato, invece, due nomi in ballo sono Dia e Tchaouna della Salernitana. Il primo ha una clausola di 20 milioni, chiede che sia scontata

a 10. Con la Salernitana (che ha chiesto la decurtazione dello stipendio del 50%). Tchaouna è

un jolly d’attacco, ha 20 anni ed è un ottimo profilo. Vedremo se ci saranno sviluppi nel mercato estivo.