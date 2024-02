Biglietti Lazio Bayern Monaco: all’Olimpico si prevede il tutto esaurito. Il dato impressiona

Biglietti Lazio-Bayern Monaco: si sa verso il tutto esaurito per la sfida di domani sera in Champions League contro i tedeschi

Come riferito dal Corriere dello Sport, si va verso un Olimpico tutto esaurito per la sfida degli ottavi di finale di Champions League di domani sera (calcio d’inizio alle 21) tra Lazio e Bayern Monaco.

Sono 55mila i tagliandi acquistati finora con poche centinaia di biglietti rimasti per la Tribuna Tevere e circa un migliaio per Monte Mario. Se sarà concessa anche l’apertura di un altro spicchio della Curva Maestrelli allora il sold out sarà ancora più alla portata.