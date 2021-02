Bianchessi: «Bentornata alla Morace, ci aspettiamo molto dal suo ritorno»

Le parole di Bianchessi, durante la conferenza stampa di presentazione di Carolina Morace nuova allenatrice della Lazio Women

A margine delle presentazione della nuova coach per la Lazio Women – Carolina Morace -, ecco le parole del responsabile del Settore femminile biancoceleste, Bianchessi:

«Il primo pensiero va a Seleman, per quello che ha fatto in questi anno con grande passione. Poi un grazie va al Presidente Lotito che ha voluto quel che oggi stiamo presentando, una grande forza e una grande vitalità per tutto il movimento femminile. Carolina è come un’aquila, partita dalla Lazio anni fa, ha fatto un grande giro e oggi ritorna qui, a casa sua. Bentornata a casa. Ha fatto la storia del calcio femminile, ha vinto tutto nel mondo, ci aspettiamo molto».