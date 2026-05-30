Berruto: «Il lavoro della Carta Etica richiederà attenzione, è una bussola! Il Paese è ancora lontano» – VIDEO

Mauro Berruto, deputato ed ex tecnico di pallavolo, è intervenuto in merito allo stato attuale del calcio italiano! Le dichiarazioni

Il momento storico attuale è segnato da profonde criticità strutturali. A margine dell’evento di presentazione della Nuova Carta Etica dello Sport, Mauro Berruto ha espresso una severa e lucida disamina sullo stato di salute del movimento calcistico. Le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Calcio+TV, non lasciano spazio a sconti, evidenziando una crisi che va ben oltre il semplice campo. Interpellato sulle dinamiche del pallone, il relatore ha lanciato un vero e proprio allarme rivolto alle istituzioni e ai club, accusati senza mezzi termini di mancare di una visione programmatica per il prossimo futuro.

Ultimissime Lazio LIVE: idea Vergara! Possibili cambiamenti nello staff medico

I valori sostenuti da Mauro Berruto e le regole

Le forti parole si inseriscono nel contesto valoriale promosso da Etica e SPORT, associazione nata nel 2014 per tutelare i sani principi dell’agonismo. Durante la manifestazione è stata illustrata l’iniziativa, redatta grazie alla consulenza di Stefano Tallia e Pasquale Quaranta. Questo manifesto riformatore si articola in tredici punti essenziali che mirano a rivoluzionare per sempre la base culturale dell’intero sistema. I temi trattati spaziano dal rispetto delle regole civili alla necessità di una vera inclusione sociale, passando per l’imprescindibile parità di genere e la tutela della salute.

L’impegno per il futuro condiviso da Mauro Berruto

Il documento programmatico si chiude infine con un forte appello universale legato al fondamentale binomio tra agonismo e pace in ambito internazionale. L’organizzazione richiede un impegno attivo e rigoroso a tutti i firmatari: chi sottoscrive questa importante carta etica si impegna formalmente a diffonderne i contenuti in ogni settore della società civile. L’obiettivo primario è darle una concreta attuazione nella complessa vita quotidiana, trasformando le nobili linee guida in solide realtà. L’intento condiviso è non lasciare che tali principi restino inascoltati, ma che diventino la spina dorsale di un nuovo e virtuoso modello sportivo. Vi riportiamo le parole di Berruto:

«Non stupisco nessuno se dico che il calcio oggi rappresenta un abisso morale, finanziario e anche di risultati sportivi. Ma questa è la conseguenza. Sono molto preoccupato perché non vedo percezione della grandezza del problema, non vedo volontà di soluzioni e soprattutto – una cosa che sarebbe fondamentale – non pensare solo al metro quadrato che sta sotto i piedi. Le componenti devono incominciare a ragionare in una maniera diversa dal passato, rivolta non solo all’interesse di categoria. Se non succede questo, la soluzione credo sia molto lontana. Tutti i cambiamenti hanno bisogno di tempo, il lavoro della Carta Etica richiederà attenzione, manutenzione perché siamo lontani dai principi raccolti. La Carta Etica è una bussola, un indicatore ma siamo di fronte ad un Paese ancora lontano».