Valon Berisha, problema al menisco e operazione: «Torno presto» – FOTO

Valon Berisha, ex giocatore della Lazio, ha riportato un infortunio al menisco. Operato, il kosovaro saluta in anticipo la stagione

L’ex biancoceleste Valon Berisha deve salutare in anticipo la stagione. Il centrocampista, attualmente allo Stade de Reims in Ligue 1, si è fermato per un infortunio al ginocchio più grave del previsto.

Ad annunciarlo è stato proprio il kosovaro attraverso i social. Il giocatore ex Lazio ha riportato un problema al menisco che ha reso necessario un intervento chirurgico. Per lui, adesso, un lungo periodo di riabilitazione. «Torno presto» ha promesso ai tifosi l’ex biancoceleste.