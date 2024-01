Bergomi spiega: «La Lazio è diventata squadra. Un fattore sta risultando decisivo»

Giuseppe Bergomi, ex calciatore e opinionista, ha analizzato i grandi miglioramenti della Lazio di Maurizio Sarri

Ospite a Sky, Bergomi ha parlato così della Lazio:

PAROLE – «Ha ritrovato le certezze della fase difensiva. Si parte sempre da lì. Prende pochi gol come lo scorso anno. Ha scelto un centrocampo più dinamico con l’inserimento di Rovella al posto di Cataldi che è meno abile a trovare la giocata ma è più aggressivo. Guendouzi corre molto. Meno qualità e poi l’importanza di avere un Vecino che ti dà forza fisica. E poi qualcosa è cambiato anche dalle parole di tutti. Questo gruppo è diventato squadra. Non so che problemi ci fossero prima, ma ora è una squadra vera».