Bergodi, per l’ex Lazio pronta una nuova avventura in panchina: accordo ad un passo e annuncio atteso a breve. Ecco tutti i dettagli della scelta

Bergodi riparte dall’Universitatea Cluj: nuova avventura in Romania per l’ex Lazio. Una esperienza che inizierà già nelle prossime ore

Per Cristiano Bergodi si apre un nuovo capitolo della carriera da allenatore. Dopo l’esperienza all’FC Rapid 1923, conclusa nell’aprile 2024, il tecnico italiano torna sulla panchina di una squadra rumena: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Bergodi ha firmato un contratto biennale con l’Universitatea Cluj, storico club della Superliga romena.

L’accordo segna un ritorno importante per Bergodi in un campionato che ormai conosce molto bene. La Romania, infatti, è diventata una seconda casa per l’ex difensore della Lazio, che negli ultimi anni ha guidato numerose squadre locali, consolidando la sua reputazione come tecnico esperto e capace di valorizzare i giovani.

L’Universitatea Cluj, che si appresta a voltare pagina dopo la separazione con Ioan Sabău, ha scelto Bergodi proprio per le sue competenze tattiche, la sua conoscenza del contesto romeno e l’esperienza maturata in situazioni anche complesse. Il club punta a una stagione ambiziosa e ha individuato in lui il profilo giusto per rilanciare il progetto sportivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, Bergodi è già in viaggio verso Cluj-Napoca, dove nelle prossime ore sarà ufficialmente presentato alla stampa e alla tifoseria. Si prevede che il suo staff tecnico lo segua in blocco, portando continuità al lavoro già intrapreso nelle esperienze precedenti.

La carriera da allenatore di Cristiano Bergodi ha vissuto fasi importanti sia in Italia che all’estero. Oltre alle panchine romene — come quelle di Rapid Bucarest, CFR Cluj, Universitatea Craiova e Sepsi — Bergodi ha anche lavorato nel calcio italiano tra Serie B e Serie C, portando sempre una mentalità professionale e pragmatica.

L’obiettivo dichiarato del nuovo ciclo all’Universitatea Cluj sarà quello di competere stabilmente per la parte alta della classifica, valorizzando al contempo i giovani talenti locali. La società crede molto nelle capacità gestionali e umane di Bergodi, ritenendolo il nome giusto per consolidare l’identità tecnica del club.

Per Bergodi, questa nuova avventura rappresenta l'ennesima sfida in un contesto che ormai conosce alla perfezione. Una conferma della sua voglia di rimettersi in gioco, ancora una volta, in una piazza ambiziosa e ricca di storia calcistica.