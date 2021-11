Bentancur e l’infortunio in Nazionale: ok per Lazio Juve? I dettagli

Bentancur e l’infortunio in Nazionale: ok per Lazio Juve? Tutti i dettagli legati alle condizioni del centrocampista bianconero

Rodrigo Bentancur si era fermato in Nazionale nella sfida tra il suo Uruguay e l’Argentina per un problema al ginocchio. Il centrocampista, poi, è sceso regolarmente in campo nella disfatta contro la Bolivia.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, non destano preoccupazione le condizioni dell’ex Boca Juniors, che sarà a disposizione per Lazio Juve. Favoriti per giocare in mezzo, però, sono Locatelli e McKennie.