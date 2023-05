Bennacer a DAZN: «Sapevamo come giocava la Lazio, per noi vittoria importante»

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo Milan-Lazio, Ismael Bennacer ha dichiarato:

VITTORIA CON UNA DIRETTA CONTENDENTE – «Era una partita molto importante per noi oggi. L’abbiamo iniziata bene. Abbiamo fatto gol, non l’abbiamo subito, l’abbiamo gestita bene dall’inizio alla fine. Sono tre punti importanti, mancano ancora partite».

GOL AZIONE PREPARATA? – «Abbiamo lavorato sulla squadra. Sapevamo che loro giocavano tantissimo a muro. Ho anticipato bene, poi Giroud mi ha toccato bene il pallone e ho tirato bene».

QUEL RUOLO ANCHE IN CHAMPIONS – «È un ruolo dove il mister mi mette, posso giocare ovunque per aiutare la squadra. Se posso farla così è un bene».

LEAO – «Non lo abbiamo visto, non ne abbiamo parlato. Eravamo concentrati sulla partita, spero non sia nulla di grave. Spero sarà con noi in Champions perché è importante».