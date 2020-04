Lazio, Benatia: «Preferirei mio figlio senza lavoro piuttosto che da loro»

Durante un live di Instagram con Francesco Totti, l’ex difensore della Roma ha fatto una battuta coinvolgendo la Lazio

Nonostante sia un momento in cui il calcio italiano è fermo, nella Capitale ci si pizzica continuamente tra le tifoserie di Lazio e Roma.

Francesco Totti, storico capitano dei giallorossi, ha svolto una live su Instagram con Damiano Er Faina, star del web e tifoso laziale. Tra le tante cose, si è parlato anche di un futuro per Christian Totti in biancoceleste. Insieme al Pupone è poi intervenuto Medhi Benatia, ex centrale romanista, che ha detto: «Preferisco avere un figlio senza lavoro che uno che gioca nella Lazio».