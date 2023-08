Beltran: «Dybala promuoveva il mio arrivo a Roma, ma ho preferito la Fiorentina»

Beltran, il nuovo giocatore della Fiorentina rilascia alcune dichiarazioni parlando anche della Roma che era su di lui

Intervistato da Ole’ Beltran ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo futuro, visto che in queste ultime settimane era accostato a due club italiani ovvero la Fiorentina e la Roma

PAROLE – Paulo mi aveva raccomandato alla Roma. Ho parlato con lui, ma non sono successe alcune cose ed il progetto della Fiorentina è molto buono. Sono stati interessati a me per molto tempo