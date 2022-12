Belleri: «Parisi innesto ideale. Hysaj può diventare importante»

Manuel Belleri, ex giocatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale. Ecco le sue parole

Ai microfoni di Lazio Style Radio, le parole Manuel Belleri:

TERZINO – «Di Parisi già parlato perché credo piaccia tantissimo anche a Sarri. È molto bravo. Potrebbe essere un innesto importante per sistemare l’assetto difensivo nella parte sinistra. Hysaj ha fatto delle buone prestazioni, c’è sempre da ricordare che l’ambiente Lazio diventa bello, importante nel momento in cui arrivano i risultati. Dall’altra parte, credo che lui abbia accusato un po’ quella che è stata la situazione anche dal punto di vista dell’atmosfera. L’importante è riprendersi, lui lo sta facendo. Sta facendo un percorso che potrebbe portarlo a essere importante per questa squadra».

CHAMPIONS – «La Juve, dopo tutto quello che è successo, rischia di accusare un colpo. È stato qualcosa di violentissimo. L’Inter ha fatto fatica, ha avuto dei passi falsi, un’altra squadra da monitorare. Se dovessi togliere una squadra per la Champions, farei il nome della Juve».