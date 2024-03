Bayern Monaco Lazio, serata storica: Rovella carica la squadra sui social -FOTO. I dettagli

La Lazio stasera in Germania difende l’1-0 dell’andata e si gioca con il Bayern Monaco l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Sarri dovrà fare a meno di Nicolò Rovella che non potrà essere nel match per i postumi della pubalgia.

Il centrocampista ha condiviso nelle sue storie di Instagram il post del match fatto dal club e ha commentato: “Caricaaaa”.