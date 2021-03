Bayern Monaco Lazio, Luiz Felipe carica la squadra sui social FOTO

A poche ore dal fischio d’inizio del match tra Bayern Monaco e Lazio, Luiz Felipe ha voluto caricare la squadra sui social

Mancano solo poche ore al fischio d’inizio della gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La Lazio di Simone Inzaghi affronterà ancora una volta il Bayern Monaco, questa volta in terre tedesca. Sarà quasi impossibile ribaltare il 4-1 teutonico dell’andata, ma i biancocelesti ci tengono a fare del loro meglio.

In queste ore, dunque, non è mancato il sostegno di alcuni giocatori che non potranno essere presenti sul campo. Tra questi anche Luiz Felipe, che ha voluto suonare la carica per i suoi compagni sui social. Con un storia postata sul proprio profilo Instagram, il difensore brasiliano ha condiviso il video di presentazione della gara realizzato dal club. Ad accompagnare tutto, due cuori, uno bianco e uno celeste, insieme all’aquila. La Lazio è pronta alla battaglia.