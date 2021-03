Bayern Monaco Lazio, all’Allianz previsti neve e gelo: può essere un fattore

Questa sera la sfida tra Bayern Monaco e Lazio: all’Allianz Arena il meteo promette neve e gelo. Per il Corriere dello Sport è un fattore da non sottovalutare

Previsti temperatura sotto lo zero e ghiaccio questa sera a Monaco di Baviera, dove si giocherà la gara di ritorno degli ottavi di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio.

Per il Corriere dello Sport questo può essere un fattore favorevole ai biancocelesti: le condizioni climatiche rigide potrebbero essere artefici di imprevedibilità. E c’è un precedente: «Con una nevicata improvvisa, un mese fa è stato ricoperto dai fiocchi che sono caduti durante il match tra Bayern e Arminia Bielefeld. Match interrotto per pochi minuti, staff a lavoro per pulire le linee, pallone arancione e via tutti in campo (3-3 finale)».