Bayern Monaco, nuovo colpo per Tuchel: ci sarà in Champions con la Lazio

Bayern Monaco, ecco il nuovo colpo per la rosa di mister Tuchel: lui sarà un prossimo avversario della Lazio. I dettagli

Sacha Boey sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco, come confermato anche dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

Il club bavarese è in chiusura per l’arrivo dell’esterno del Galatasaray, che sarà in Baviera già oggi prima di firmare il contratto fino all’estate del 2029 con i tedeschi. Un nuovo avversario in Champions per la Lazio.