Basic Lazio, l’indice di liquidità blocca tutto. La situazione

Basic Lazio, l’acquisto del croato sembrava ormai una formalità, ma l’indice di liquidità blocca tutto al momento

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna analizza la situazione relativa a Toma Basic, centrocampista del Bordeaux in orbita Lazio. I biancocelesti sono ancora in pole per acquistare il giocatore in scadenza nel 2022, Lotito ha avanzato una proposta di 6.5 milioni, massimo 7 con dei bonus per arrivare alla richiesta del club francese.

Il croata dal suo canto sperava già di unirsi alla squadra di Sarri a Marienfeld, ma l’indice di liquidità blocca tutto al momento. La dirigenza della Lazio resta comunque fiduciosa che il mercato si sbloccherà ad agosto, per poi regalare al Comandante il suo rinforzo a centrocampo.